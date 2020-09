José Sánchez escribe una carta a Adelina Seres tras su ruptura: "El corazón se ha quedado sin fuerzas"

“El amor de verdad es eterno y si termina no era amor”, ha comenzado expresando el guardia civil en su perfil de Instagram. A través del extenso texto que ha compartido, José ha expresado cómo se siente tras su inesperada ruptura con Adelina: “Que fácil es decirlo y que difícil entenderlo cuando el corazón se ha quedado sin fuerzas para seguir latiendo y aun así bombea tu nombre”.

Dejando entrever qué ha podido pasar para que haya roto con Adelina, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha expresado lo siguiente a través de su mensaje: “No sé en qué momento nos volvimos enemigos de una guerra que ninguno iba a ganar, porque las heridas cada vez eran más grandes y no las dejábamos cicatrizar”.

José ha asegurado que ahora se encuentra “con el alma rota” y “recogiendo los pedazos que han quedado de ese amor tan puro que nos entregamos como si fueran piezas de un puzle que no llegábamos a completar”. Y es que, la complicidad entre el joven y Adelina era tal que ninguno de sus seguidores puede creerse que hayan decidido romper su relación. De hecho, algunos usuarios de Instagram han señalado que su ruptura "parece un bulo".

La cosa no ha quedado ahí y José ha querido recalcar que el amor de verdad es eterno “y si termina no era amor”. Además, se ha dirigido directamente a Adelina y le ha dedicado estas palabras tras su ruptura: “Excepto tú, que no estás pero permanecerás siempre porque mi corazón solo guarda los recuerdos felices que una vez nos hicieron soñar”.