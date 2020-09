Adelina Seres toma una decisión tras romper su relación con José Sánchez y sus seguidores se percatan: "Ha borrado todo"

De la noche a la mañana, la influencer ha borrado todas y cada una de las fotografías en las que aparecía José, algo que él no ha hecho por el momento. Además, desde que comunicó su ruptura, la modelo está prácticamente desaparecida de las redes sociales, donde no ha compartido ni una sola publicación en todo este tiempo. De hecho, son muchos los seguidores de Instagram de la joven que no han dudado en preguntarle si está bien, aunque por el momento no han obtenido respuesta por su parte. "Qué fuerte. Ha borrado todo", han señalado varios de sus fans.