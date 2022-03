Concretamente, Julia Janeiro ha respondido a la pregunta de si estaría dispuesta o no a participar en un reality. Ella, a pesar de su corta edad, ha respondido de manera tajante: "No, nunca. No me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie", ha señalado la joven, que también ha descartado rotundamente su participación en 'Supervivientes'.