Julia Janeiro presenta al nuevo miembro de la familia

Sin ir más lejos, en verano Julia contaba a sus seguidores la triste noticia de que uno de los dos gatitos que había adoptado había fallecido. Los dos gatitos callejeros llegaron a la vida de la joven en muy mal estado de salud, y tras un mes de cuidados, uno de ellos no sobrevivió. "Zoe llevaba unos días ingresada otra vez, no comía y tenía vómitos y diarrea. Dio positivo en Panleucopenia", contó Julia, "le hicieron transfusión de plasma y estuvo con más medicación. Anoche tuvo un vómito muy fuerte, no pudo expulsarlo todo y se le fue a los pulmones. No podía respirar bien y cuando llegué a verla ya había fallecido", lamentaba.