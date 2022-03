Julia Janeiro ha compartido con sus más de 230.000 seguidores de Instagram un posado en el que presume de curvas al más puro estilo Kardashian, demostrando una vez más porque muchos la llaman 'La Kardashian de Ambiciones' . La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario es muy activa en esta red social y es habitual que muestre su figura con fotos en bikini o luciendo looks en los que abundan las prendas de firmas muy conocidas.

La joven ha completado su look con unas gafas de sol negras, las uñas pintadas de un intenso rojo pasión y unas mallas grises muy ceñidas que destacan sus curvas y muestran su lado más sexy , ese que potenciaba mucho más en sus fotos antiguas, antes de hacer público su perfil de Instagram (@julsjaneiro) poco después de alcanzar la mayoría de edad (cumplió 18 años el 18 de abril de 2003) y dar el salto a la fama.

En esta foto en la que posa como suelen hacer las hijas de Kris Jenner, Juls aparece perfectamente maquillada, luce varios anillos y deja suelta su larga melena teñida de rubio , uno de sus peinados favoritos junto a las coletas altas, dejando claro que cuida todos los detalles de sus estilismos. Este look, además, va en consonancia con las tendencias que le gusta seguir a la influencer, que es muy fan de la ropa ajustada, las prendas deportivas, los tops negros y las gafas de sol extragrandes.

Aunque es cierto que en las últimas semanas la hermana de Andrea Janeiro no solo ha compartido estilismos en los que el chándal es el gran protagonista, sino que también ha sorprendido a sus seguidores con looks en los que deja de lado el estilo casual, prueba con nuevos peinados como moños bajos y posa con americanas, vestidos, vaqueros y tacones altos; aunque, eso sí, la influencer no abandona su pasión por las prendas ajustadas y el color negro, que es el que predomina en su armario.