Julia Janeiro luce escotazo y nuevo estilo cuatro meses después de su operación de pecho

Con un look muy Barbie de un diseño hipermeditado, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dado toda una sorpresa en sus redes. No solo por aparecer con un bolso más de su colección de marca sino también por lucir un abrigo de piel que nos recuerda a Paris Hilton y esas renovadas curvas a partir de una ajustada camiseta negra.

Y si al comienzo de todo, Julia Janeiro solía aparecer más vestida en chándales y gorra de forma más casual, la influencer desde hace cuatro meses empieza a dominar los escotes vertiginosos en un estilo más propio de una celeb de Hollywood . Ahora los vestidos lenceros, las camisetas bien pegadas y las gafas de sol extra grandes son un must en su armario y en cada publicación que comparte en Instagram aparece con ellos.

Y, una vez más han sido sus seguidores los primeros testigos de este cambio en su físico con el que Julia Janeiro no puede estar más encantada. Con su último outfit en negro, la joven influencer ha dejado ver sus nuevas formas tras haberse operado el pecho hace cuatro meses. Un look arrollador que no ha pasado desapercibido para nadie de sus más de 230 mil seguidores.