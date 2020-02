Julián ‘La isla de las tentaciones’: "Mi madre fue a la cárcel por tirarme por un balcón"

La dura revelación de Julián 'La isla de las tentaciones'

Julián Requena ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de ‘La isla de las tentaciones’. El joven entró como tentador en el concurso, donde acusó a Alex y Fiama de montajistas. Ahora, la revista ‘Lecturas’, ha hecho una entrevista en exclusiva donde se ha abierto en canal y dónde ha narrado el duro suceso que le ha dejado marcado de por vida.

“Mi madre fue a la cárcel por tirarme por un balcón”, ha confirmado el joven. Un hecho que ha intentado ocultar por todas las formas y que le ha costado un disgusto cuando hace tan solo unas semanas vio cómo salía a la luz pública. “Caí encima de una furgoneta blanca que destrocé, reboté y un hombre me cogió al vuelo”, ha terminado por contar. Un salvador con el que todavía no ha podido entablar una conversación, ya que “le haría daño al no tenerlo superado”.

“Antes nadie lo sabía. Lo he pasado muy mal”, ha confesado entre lágrimas a la publicación. “Te digo que si hubiera sabido que lo que me pasó iba a salir a la luz no hubiera ido a ‘La isla de las tentaciones”, ha admitido el valenciano. Un trauma que lleva arrastrando desde que era tan solo un niño, y por el que ha sufrido acoso. “Necesito ayuda, voy a una psicóloga”, ha reconocido finalmente.

La dura infancia de Julián ‘La isla de las tentaciones’