Estela Grande acude a casa de Diego Matamoros para llevarse sus pertenencias

Diego Matamoros reflexiona en sus redes sociales tras la ruptura con Estela Grande

Ajeno a todo lo que se está hablando sobre su relación, el hermano de Laura Matamoros ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar sus sentimientos ante sus miles de seguidores."Cuando echas la vista atrás te das cuenta de cuántas cosas has pasado e, incluso olvidado, pero todo cuenta para seguir creciendo. Si pudiese volver atrás cambiaría cosas, supongo que muchas, pero también me sirven para saber qué es lo que no quiero ya para mi vida", escribía junto una publicación en la que podíamos ver algunas imágenes de sus últimas vacaciones en pareja.

"Lo que no cambiaría nunca son mis sentimientos o lo que he sentido en todo este tiempo, eso me hace ver que he vivido. Así que para adelante. Miro para atrás y ya no tengo miedo, tengo ganas de seguir viviendo", ha escrito en un 'post' que podría haber dado las pistas definitivas de su crisis con Estela.