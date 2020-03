Julio Ruz se hace un injerto capilar y enseña el resultado: "Vaya cambio, es increíble"

La fotografía, que cuenta ya con más de 700 me gustas, nos deja ver al ex de María Jesús Ruiz posando con el rostro muy serio, vestido con un traje en tonos azules y con una barba muy bien perfilada. En su cabeza ahora también se contempla una larga melena gris, ocultando así la escasez de pelo a la que nos tenía acostumbrados.

Esta instantánea fue captada cuando el empresario se encontraba en un directo para el programa ‘Sálvame’, donde no dudaron en preguntarle por el injerto. “No me lo he hecho en Turquía, me lo han hecho en Madrid”, aseguraba a los colaboradores, a quienes informaba que era pelo suyo y que el proceso, que había comenzado en junio, le había costado alrededor de 4 mil euros.