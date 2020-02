Terelu Campos vende su casa y se muda a un apartamento de 200 metros cuadrados

“Tengo sentimientos encontrados. Les he dicho a las personas que lo han comprado que sean tan felices como yo lo he sido. Yo lo he disfrutado mucho y mis amigos también” confesaba hace unas semanas la presentadora cuando vendía su casa. La hija de María Teresa Campos reconocía que estaba feliz ya que, al fin, no se sentía “esclava” de nada material. “Era algo que yo necesitaba porque era importante para poder ser libre, y parecía que en vez de ayudarme a conseguir eso que era tan importante, se han tirado muchas piedras”, comentaba.