Katerina Safarova enseña su look y sus seguidores reaccionan: "Tú siempre dando que hablar"

La última foto de Katerina Safarova no ha dejado indiferente a nadie. La que fuera tentadora en ‘ La isla de las tentaciones ’, donde destacó por su relación con Gonzalo Montoya, ha posado con un arriesgado look en sus redes sociales. Ninguno de sus seguidores ha querido pasar por alto la foto sin dejarle un comentario y las reacciones a su polémico posado han sido de todo tipo.

En la imagen en cuestión, podemos ver a la modelo con una camiseta blanca, unos pantalones rosas y luciendo abdomen. El detalle de sus pantalones no ha pasado desapercibido para muchos de sus ‘followers’, pues los lleva desabrochados y dejando al descubierto su ropa interior.

Katerina Safarova arrasa en Instagram tras 'La isla de las tentaciones'

Sea como sea, Katerina, a la que también pudimos ver en ‘MyHyV’, no ha dejado indiferente a nadie con su imagen, que se ha convertido en una de las más comentadas de todo su tablón de Instagram. En total, ya reúne más de 150.000 'likes' de sus más de 700.000 seguidores.

Este arriesgado look también ha sido muy aplaudido por algunos de sus fans, que no han dudado en dedicarle cariñosas palabras a la modelo. “Estás ideal”, “hasta luego, me encanta” o “eres espectacular” han sido solo algunos de los piropos que ha recibido por su foto.