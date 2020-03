Claudia, exnovia de Rodri, se pronuncia sobre sus mensajes con Adara: "A mí nadie me deja de loca"

La reacción de Claudia, ex de Rodri 'GH', a sus mensajes con Adara

Después de que haya salido a la luz que Rodri, de ‘GH’, podría ser el motivo principal de la ruptura entre Adara y Gianmarco por unos mensajes, ahora ha sido Claudia, su exnovia, la que ha querido pronunciarse al respecto. La extronista de ‘MyHyV’ ha asegurado en sus redes sociales que se ha sentido engañada y que por fin ha abierto los ojos.

Y es que, parece que Claudia, que hasta hace prácticamente nada era la novia de Rodrigo, se ha cansado de estar callada. Ha sido a través de su perfil de Twitter donde ha acabado estallando y expresando todo lo que piensa sobre esta extraña situación que le ha hecho dudar sobre muchas cosas que ha vivido junto a él.

Todo comenzaba con este tuit: “¿Hay algún premio por ser la más engañada de España? Que me lo den”. La cosa no quedaba ahí y la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa se iba encendiendo por momentos y desvelando más detalles de la presunta historia de Adara y Rodri que podría haber desencadenado incluso el punto y final de su relación con Claudia.

“Espero que todas las fans de él, que ayer me vinieron a decir que soy mala persona, me pidan perdón”, continuaba escribiendo a través de su perfil oficial de Twitter. La influencer ha confesado que ahora puede llegar a entender que Adara Molinero le dejara de seguir en redes porque pensaba que quería subirse a algún carro.

“Claro, ella no sabía que él estaba conmigo y se creyó que me lo inventé para salir en la tele. Pues no amiga, seguro que también te ha engañado a ti”, apuntaba mostrándose visiblemente afectada con sus palabras. Claudia señalaba que iba a intentar no entrar más en el tema porque ya no le incumbe.

A continuación, reflexionaba sobre lo ocurrido y admitía lo siguiente: “Simplemente he abierto los ojos y me cuesta mucho callarme. Esta persona me engañó, se asume y se pasa página. El que me pierde aquí es él. Gracias a todos”. La catalana ha asegurado que ahora entiende todo y que cuando le mandaba mensajes con dudas que tenía sobre él le dijo que estaba loca. “Loca me estoy volviendo sí, de tanta mentira”, ha escrito.

Hace tan solo una semana, Claudia aseguraba que ya no estaba con Rodri en un mensaje de Instagram a una de sus seguidoras. Ahora, ha querido aclarar que esto no era cierto y que sí seguían juntos. “Yo dije que no porque él escribió a una amiga mía para ponerme celosa y me pidió mil perdones. Lo dije por rabia, pero lo solucionamos. A ver si queda ya clarito”, ha contado.

Además, ha explicado que, antes de la cuarentena, se iban a ir los dos juntos a pasar unos días a un hotel pero tuvieron que aplazarlo debido a la situación que estamos viviendo por el coronavirus. “Esta conversación (con el hotel) si que la puedo sacar porque no es con él y no puede demandarme. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”, ha dicho mientras enseñaba los mensajes en cuestión con el establecimiento.

Claudia, indignada por lo ocurrido entre Rodri 'GH' y Adara

Para terminar, Claudia ha contado que se va a callar porque sus padres están pasándolo mal por todo esto y por verla nerviosa: “No quiero hacerles más daño a ellos”. También ha querido recalcar algo: “A mí nadie me deja por loca y menos públicamente”. Y justo antes de irse, ha desvelado muy enfadada que mientras a Adara le decía que a ver si podía ver su polígrafo en ‘Sábado Deluxe’, ella estaba cuidándole en su casa cuando le operaron.