Esta no es la única instantánea con la que Kiko Hernández ha querido recordar a su amiga en las redes sociales. El día que falleció, el colaborador publicó una fotografía en la que salían los dos sonriendo en la sala de expulsión de 'Gran Hermano VIP'. Y aprovechó para dedicarle unas palabras: "Hasta siempre, mi amiga, mi cómplice, mi todo en el programa…no tendré días en mi vida para agradecerte todo el cariño y todo el amor que me has regalado durante estos 20 años. Gracias. ¡Te quiero!".