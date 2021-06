Antonio David Flores y Mila Ximénez fueron amigos durante muchos años. Sin embargo, no fue hasta 'Gran Hermano VIP' cuando forjaron su verdadera amistad. La colaboradora de 'Sálvame' tuvo una buena relación con él dentro del reality show. Tras el fallecimiento de la periodista, después de un año de lucha contra el cáncer de pulmón, el que fuera Guardia Civil ha querido dedicarle unas líneas a modo de carta de agradecimiento y despedida en su cuenta de Instagram.

"Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte". Con estas palabras, el que fuera colaborador de Telecinco, homenajeaba a su amiga junto a dos instantáneas de ambos en 'Gran Hermano VIP'. Y es que en plena vorágine mediática por el testimonio de Rocío Carrasco, Antonio David Flores ha querido despedirse de la sevillana, sumándose así a la larga lista de compañeros que le han dedicado unas palabras.