Le vemos a diario en la televisión como si llevase toda la vida en el medio, sin embargo, la faceta en la que está más cómodo Kiko Hernández es cuando está en su casa con sus hijas. El colaborador de ' Sálvame ' es todo un padrazo que disfruta de cada segundo de Abril y Jimena . Sus niñas y sus ocurrencias le dan la vida. En sus redes, no puede ocultar que se le cae la baba y, una vez más, ha compartido otra anécdota junto a ellas.

Si ya hemos podido descubrir que Abril y Jimena no se cortan a la hora de decir las verdades a la cara a Kiko Hernández, también nos ha impresionado ver lo que son capaces de hacer estas niñas con solo cinco años . El colaborador de 'Sálvame' alucina con lo espabiladas que sus hijas están y con las ocurrencias que tienen.

Sin ser nada amigo de airear su vida familiar, el colaborador de 'Sálvame' no ha podido evitar compartir su última fotografía de la que no puede estar más orgulloso. Esto no es por el hecho simplemente de que él se vea bien en ese plano medio en blanco y negro, sino porque las autoras de la instantánea son nada más y nada menos que Abril y Jimena. ¡Las niñas están hechas todas unas fotógrafas!