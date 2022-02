Kiko Hernández homenajea a Mila Ximénez y Begoña Sierra tras su debut en el teatro: "Va por vosotras"

2021 no fue un año fácil para Kiko Hernández a nivel emocional. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' tuvo que hacer frente con apenas unos meses de diferencia a las muertes de dos grandes amigas , la de Mila Ximénez y la de Begoña Sierra. El dolor por la pérdida aún continúa muy presente en la vida del intérprete, que en todo este tiempo no ha dejado de recordar a sus incondicionales en distintos homenajes.

"Se me junta un duelo con el otro y hay un momento que revientas. Quiero descansar un tiempo, quiero tomarme unos días y descansar, por mi salud mental necesito parar, no puede ser. He tenido ideas raras en mi cabeza. No puedo más", decía mientras anunciaba su retirada temporal de 'Sálvame'.