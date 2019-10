Kiko Jiménez 'GH VIP' habla de Gloria Camila y responde a Ortega Cano: "Espero que me pida perdón"

"Este es el fruto de mi esfuerzo. Lo he comprado sin hipoteca", ha confesado en referencia a su dúplex, que tal y como ha explicado está libre de cargas porque ha podido pagarlo ya con todo el dinero que ha conseguido reunir durante estos años de trabajo en la tele.

El exconcursante de ' GH VIP ' ha tenido que hacer frente a las preguntas más complicadas sobre las polémicas y problemas que han rodeado su vida en los últimos meses, que no han sido pocas. Sacando su lado más sincero, ha hablado sobre todas ellas aclarando cualquier tipo de duda que haya podido surgir y ha tocado el tema de su complicada infancia y posterior adolescencia. El extronista ha hablado de lo complicado que fue ir con cinco años a la cárcel para conocer a su padre, que se encontraba allí por "varios delitos".

Hablando sobre su personalidad fuera de la tele, el modelo ha confesado que se siente mucho más vulnerable y sensible y que en televisión se deja ver con una coraza para no permitir que las cosas le afecten. Además, ha afirmado que siempre ha sido fiel en sus relaciones, algo que se ha puesto en duda varias veces.

Kiko Jiménez habla de Gloria Camila tras su polémica ruptura

En referencia a su ruptura más sonada, el andaluz ha aclarado que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho de Gloria tras poner fin a su relación. Al ser preguntado por las demandas de las que ella misma habló, ha respondido así: "He recibido un burofax. No tengo miedo a las demandas. Podría haber hecho mucho daño. Ellos lo saben y lo respeté".