De la desconocida Lucía a la influencer Anita: los cinco hijos de Kiko Matamoros

Diego y Laura Matamoros son nombres más que familiares para los telespectadores de Telecinco y fanáticos de las redes sociales. Los exitosos hermanos son fruto de la relación de Kiko Matamoros con Marián Flores , hermana de la modelo y actriz Mar Flores. Anita Matamoros , aunque ha crecido relativamente alejada de los focos, también tiene la arrolladora genética Matamoros, sumada a la de su madre, María José Giaever, conocida popularmente como Makoke . Sin embargo, Diego, Laura y Ana no son los únicos descendientes del exrepresentante de famosos . Y es que, en la fotografía familiar de los Matamoros Flores, aparecen dos rostros más: los de Lucía e Irene , hermanas de Diego y Laura Matamoros e hijos de Kiko Matamoros y Marian Flores.

Pero, ¿quién es Lucía Matamoros y qué se sabe de ella? Como hemos mencionado anteriormente, Lucía no ha seguido los pasos de los más mediáticos del clan. Y es que, al igual que su madre, la primogénita ha optado siempre por permanecer al margen de las cámaras y en un discreto segundo plano. Tanto es así que, en estos tiempos en los que las redes sociales marcan la pauta, ella las ha conseguido esquivar. Eso sí, a pesar del rechazo, no ha podido evitar aparecer, en contadas ocasiones, en los perfiles de sus hermanos 'instagramers'. Una de ellas, en las Navidades de 2014.

Al igual que Diego y Laura, Lucía también ha tenido algún que otro tira y afloja con su padre . La joven no había tenido mala relación con el colaborador hasta que, como la mayor de los hermanos, tuvo que vivir en primera persona los desencuentros familiares que desembocaron en la separación de sus padres.

Pero, afortunadamente, con el paso del tiempo, padre e hija han sabido cerrar viejas heridas y parece que se han dado una nueva oportunidad , aprendiendo a apoyarse en los momentos más difíciles, como el vivido el año pasado, durante una de las intervenciones que han realizado al tertuliano debido a diferentes complicaciones que surgieron de una primera operación para extirparle la vesícula. En la habitación del hospital donde estaba ingresado, la mayor de la saga tuvo un bonito gesto con su padre , al que trasladó un emotivo mensaje. Unas palabras que Kiko Matamoros difícilmente olvidará y que no dudó en compartir, visiblemente orgulloso, con la audiencia de la cadena.

"Mi hija, que parecía mi madre, me cogió la mano y me dijo: 'Papá, no hagas más el idiota. Respeta a esta mujer que te quiere y cuídala. Creo que te viene muy bien, disfruta, quiérela y sed felices los dos'", le dijo Lucía haciendo alusión a la 'influencer' Marta López Álamo, la joven con la que su padre mantiene un noviazgo desde hace más de dos años.