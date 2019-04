Diego Matamoros suelta la bomba sobre la novia de Kiko: "Intentó estar conmigo hace tres años"

Al ser preguntado por Marta López, el nuevo amor de su padre, Diego Matamoros ha respondido así: "Lo que más me ha sorprendido es la chica en sí, es Marta. Hace tres años intentó estar conmigo". Con estas palabras, el hijo de Kiko Matamoros ha dejado a todos con la boca abierta.

Según sus palabras, Marta López intentó estar con el hace apenas tres años, lo que podría hacer pensar que la modelo podría estar interesada en estar con alguien del clan Matamoros desde hace un tiempo. La cosa no ha quedado ahí y Diego ha opinado sobre la diferencia de edad entre Kiko Matamoros y su novia: "Yo no tengo nada en contra de las personas que buscan amor, en una persona más mayor o más joven, pero en este caso no es el tema, a ella se le ve desde lejos que lo que está buscando es un apellido, Matamoros, sea cual sea".