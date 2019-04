Kiko Rivera y Anabel se derriten con una foto de Alberto Isla con su hijo: "Mi niño guapo"

El finalista de 'GH DÚO' y la finalista de 'Sálvame OKUPA' no han dudado en sucumbir al encanto de su sobrino Albertito en una imagen que ha subido su padre junto a él. Alberto Isla ha publicado una entrañable fotografía que no sólo ejemplifica la buena relación que tiene con su hijo sino que también pone sobre la mesa el buen rollo que hay con Kiko Rivera y Anabel Pantoja.

Por eso, Kiko Rivera y Anabel Pantoja no han dudado en comentar la entrañable y bonita imagen que Alberto Isla publicaba en su perfil de Instagram. En ella, se puede ver la buena relación que tienen padre e hijo y una cariñosa complicidad sellada con una bonita sonrisa de ambos. En esa misma foto, el finalista de 'GH DÚO' ha comentado "mi niño guapo" y Anabel no ha dudado en escribir un "muero" en la imagen de Isla que ya ha acumulado más de 250 comentarios y ha superado la barrera de los 8 mil likes. Si quieres ver la imagen, dale 'play' al vídeo que encabeza la noticia.

No es la primera vez que vemos a Alberto Isla disfrutar de sus dos pequeños y ejercer de padrazo . Desde que el exconcursante de 'Supervivientes' terminó su periplo televisivo y su relación con Isa Pantoja, Isla se ha dedicado a terminar sus estudios y atender a sus hijos compartiendo imágenes y momentos con sus peques en sus redes sociales.

La relación de Alberto Isla con el clan Pantoja

Poco después del nacimiento de Alberto Isla Pantoja, en marzo de 2014, Alberto e Isa ponían fin a su relación y él abría el veto a la prensa y empezaba a contar los secretos mejor guardados en las paredes de Antora. En unas confesiones que le hizo a Kiko Hernández, en el ‘Confesionario de Kiko’, Alberto aseguró que no quería ir a Cantora. “¿A Cantora yo?… ¡Yo no piso esa casa porque me salen llagas en la piel!”, decía entonces Alberto Isla.