Kiko Matamoros confiesa los planes de futuro con su novia y todo sobre ella: “Sabe seguirme”

Kiko Matamoros se ha sincerado en una entrevista para 'Diez Minutos' hablando sobre su novia Cristina, con la que ha conseguido olvidar por completo a Makoke. A lo largo de la entrevista, Kiko ha confesado cómo la conoció, lo que siente por ella y cuáles son sus planes de futuro como pareja.

conoció a su novia porque les presentó un amigo y que tardó unos diez días en comenzar su relación desde que la conoció. La primera vez que Kiko habló sobre su nuevo amor fue en 'Sálvame', donde A lo largo de la entrevista, realizada por su compañero de 'Sálvame' Kiko Hernández, el colaborador ha confesado quey que tardó unos diez días en comenzar su relación desde que la conoció. La primera vez que Kiko habló sobre su nuevo amor fue en 'Sálvame', donde afirmó estar enamorado de su nueva pareja

Kiko Matamoros ha hablado incluso sobre su primera cita con Cristina: "Como todas las primeras citas, con un poquito de nervios e incertidumbre. Y luego ha ido la cosa bien". Pero esto no es todo, el colaborador de 'Sálvame' ha asegurado que "lo he hecho público porque yo sé que a ella había cosas que se estaban diciendo (que le relacionaban con Sofía Suescun y otras) que le hacían daño. Y, además, le podían crear desconfianza".

Kiko confía plenamente en ella y cree que no aprovecharía una posible ruptura para hablar de él en ningún medio: "Estoy convencido de que no va a ser así. Creo conocerla lo suficiente. En un mes se conoce lo suficiente a una persona, si conoces su trayectoria y su forma de actuar en la vida".

Hablando sobre su relación, Kiko Matamoros ha confesado que está enamorado de ella: "Tengo esa percepción y ese sentimiento que, evidentemente, no puede tener la intensidad de una relación más consolidada. Supongo que con el tiempo lo estaré plenamente". Además, el colaborador de 'Sálvame' ha contado que no se ven todos los días porque "ella vive fuera de Madrid".

Tal y como ha contado Kiko, Cristina "es una chica que tiene su formación", tiene su trabajo y no quiere compartirlo públicamente. Aunque su novia es catalana, Kiko Matamoros ha contado que vive en Albacete. Además, el colaborador de 'Sálvame' ha explicado los temores que tiene: "A mí me da un poco de miedo cómo puede encajar ella todo el impacto éste y la presión. Pero, si eso es así y lo supera, yo creo que no tiene por qué ir mal".

Algo que tampoco ha querido perder la oportunidad de preguntarle Kiko Hernández en esta entrevista para 'Diez Minutos' ha sido la reacción de sus hijos a la noticia, a lo que Matamoros ha respondido así: "A Laura le parece todo muy bien. Y a Ana, no lo voy a contar porque ella no quiere que hable de esas cosas. Pero bien".

Kiko Matamoros estrena casa en Madrid, donde vivirá de alquiler, y no ha tenido problema en confesar si Cristina se mudará con él en un futuro: "No lo descarto en absoluto. Si mi relación se consolida, mi casa será la suya. Si ella quiere, claro, pero no creo que me diga que no".

Hablando sobre Makoke, con la que ha vivido una de las rupturas más sonadas de la televisión, el colaborador de 'Sálvame' ha hablado así: "Ella me conoce y sabe que me gusta tener mi relación y mi historia. Yo llevo toda mi vida vinculado a una mujer. No creo que le haya extrañado mucho".