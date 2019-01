Alba Carrillo desmonta a Fonsi Nieto y Feliciano: “Se han aliado contra mí”

telecinco.es

La colaboradora de 'Ya es mediodía' y exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado junto a Mila Ximénez en una entrevista para la revista 'Lecturas'. Tras el anuncio de boda de Feliciano López y Sandra Gago y, después de que Fonsi Nieto le declare la guerra por la custodia de su hijo, Alba Carrillo ha explotado contra sus dos ex. Te contamos todos los detalles.

Tras firmar el acuerdo de divorcio con Feliciano López y, en medio de la lucha por la custodia de su hijo con Fonsi Nieto, Alba Carrillo se ha sincerado con Mila Ximénez para 'Lecturas' y ha desvelado la nueva estrategia legal de sus ex. "Están rabiosos, se retroalimentan. Fonsi me acaba de contar que sabe todo lo que he firmado en el acuerdo de divorcio con Feliciano. Feli le ha dado hasta las cantidades, algo que no podía contar y que no sabe ni mi familia. Ahora Fonsi sabe cuantas demandas más puedo aguantar. Sigue empeñado en conseguir la custodia total. Fonsi no sabía el dinero que yo tenía, ni el que gano, pero si ahora sabe lo que me ha dado ese señor. Quiere asfixiarme económicamente para que tengas que desprenderte de lo que más quieres. Cuando me llegó la demanda, se me cayó la vida. Él era mi familia, no le veía mala persona", ha explicado.

Aún inmersa en su batalla legal con Fonsi Nieto, Alba Carrillo ha confesado el duro momento por el que está atravesando. "He tenido miedo a que me quitaran la custodia. Se pasa miedo aunque sepas que eres buena madre. Si me quedo sin mi hijo me quedo sin mi vida. Como no me doblego ante el dinero ni las amenazas, van a por lo único que me duele. La justicia me ha demostrado que debo de estar tranquila. Yo no he intentado quitarle ca custodia a Fonsi, no lo voy a separar de su padre ni de su familia. Para mi niño no es bueno que deje de estar con ninguno de los dos. He intentado tener relación con Fonsi estas Navidades, pero no puedo. Hemos tenido la mundial. Me echa en cara que estuviera psicológicamente mal el tiempo que estuve con la depresión por culpa de Feliciano. Fui a un especialista. Me he tratado porque encima de todo está la estabilidad de mi hijo. Si no hubiera tenido a mi niño, me habría quedado en la cama llorando".

Tras ser preguntada por el juicio que ha tenido con Feliciano por su divorcio, Alba ha desvelado lo que sintió al reencontrarse con el que fuera su marido. "Ni nos miramos. Él no me produjo ningún sentimiento como mujer. Lo vi desgarbado y muy prepotente. Me ha dejado huella, pero no de amor. Además, ha confesado que, gracias a él, tuvo que ponerse en manos de especialistas, algo que jamás perdonará. "Me ha llevado a la cama de un hospital porque emocionalmente me dejó fatal. He tenido que medicarme por cómo hizo las cosas y cómo me ha tratado. Me tuvieron que ingresar, mi cabeza no daba más de sí. Intentaba descifrar cada mensaje suyo, a ver si había algo que yo no había leído en esas palabras. Era la mujer de su vida y de repente me dice que me vaya. Como mujer le he perdonado, como madre no le voy a perdonar mientras viva", ha comentado.

"Si te casas en gananciales, ese tiempo hay que liquidarlo, es un tema legal, no es que yo ponga un precio a mi matrimonio. Me mandó a la p*** calle y tengo imágenes que no se me van a olvidar. Todo lo que le pueda sacar, se lo voy a sacar. Una mujer humillada es lo más peligroso que hay", ha explicado la modelo, respondiendo a aquellos que le acusan de haber hecho negocio con su matrimonio.

Preocupada por no poder hacer frente económicamente a las constantes denuncias por parte de sus ex, Alba ha desvelado sus planes para contraatacar. "No les gusta perder. Como yo me rebelo, saben cuál es mi punto débil y los dos me atizan por ahí. Pero yo sé cuál es el suyo. No les gusta estar en boca de nadie mediáticamente. Les doy como ellos me dan. Cada vez que tenga que pagar abogados y no tengo para pagarlos voy a hablar. Voy a sacar dinero de debajo de las piedras para defenderme", ha asegurado.

Después de su ruptura con David Vallespín, Alba ha confesado los principales motivos que han provocado el fin de su historia de amor: "Sí ha funcionado, me ha gustado esa relación, pero la verdad es que ya no me enamoro. No estoy preparada, no confío en nadie, necesito sentirme fuerte y tirar adelante sola".

Tras ser preguntada por el reciente anuncio de boda entre su Feliciano y su actual novia Sandra Gago, la modelo no ha dudado en opinar: "Me sentó fatal porque no quiero ver noticias buenas sobre una persona que me ha hecho tanto daño. No le puedo desear nada bueno, no tengo esa capacidad de perdón. Le tengo mucho asco, me da mucha rabia. Ahora se va a casar con esa pobre niña, la veo como a Bambi. Lo que me gusta es ver que pierde, que sufre y le va mal. A lo mejor este hoyo en el que se está metiendo va a ser su propio castigo, No confío en que sea feliz con esta chica, creo que se casa para blanquear la imagen. Me han contado que tuvieron una pelotera de mil diablos en un parque.

Por último, Alba Carrillo ha querido darle un último consejo a Sandra Gago antes de darse el sí quiero. "Le diría que no ceda en nada. Conmigo lo intentaron pero no cedí. Tres días antes de la boda, su hermano decía que yo tenía que firmar una cláusula. Le respondí que no me casaba. Feli lo paró todo y nos casamos en ganaciales", ha comentado. Además, la exconcursante de 'Supervivientes' ha asegurado que le encantaría seguir desarrollando su faceta televisiva y ha confesado su inesperada vuelta a la universidad: "Estoy feliz colaborando en 'Ya es mediodía' y ahora voy a estudiar criminología, quiero entender psicológicamente lo que me han hecho.