El momento más temido para Kiko Rivera ha llegado tras fallecer su abuela, doña Ana . Roto y completamente desolado, el hijo de Isabel Pantoja le ha dedicado unas emotivas palabras , pero no ha dudado en mostrar su enfado al conocer la orden expresa de su madre de que la despedida de la abuela se haga en la estricta intimidad y por tanto no pueda él acudir a darle el último adiós .

Una despedida que cobraría más sentido si se tiene en cuenta que tras el enfrentamiento público con su madre, Isabel Pantoja , el dj no volvió a ver a su abuela y esa espinita se ha quedado con él, aún sabiendo que esta situación podía llegar. "Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida", ha escrito Kiko Rivera en su perfil de Instagram en lo que ha sido un claro mensaje de dolor por la pérdida y de lo que está sucediendo en Cantora .

Las órdenes expresas lo dicen claro: "no queremos que venga nadie" y así se está procediendo porque el propio Kiko Rivera no ha recibido noticia alguna por parte de su familia de esta trágica muerte. Él mismo ha confirmado en sus redes que se ha enterado por los medios y ha lamentado que los problemas familiares le impidan despedirse como le gustaría de su abuela.

Ante esta negativa de la familia de hacer la ceremonia de despedida en tan estricta intimidad y no permitir ni a Kiko Rivera ni al resto de nietos acudir a darle el último adiós a doña Ana han salido muchos rostros amigos del dj en su defensa y han lamentado la dura situación que este está pasando. La cantante India Martínez, el Maestro Joao, Amor Romeira o su amigo Rafa Mora le han mostrado su incondicional apoyo.

Más combativa en ese aspecto ha sido Terelu Campos que no solo le ha dado sus condolencias a Kiko Rivera y le ha hecho partícipe de ese dolor. La colaboradora de 'Viva la vida' ha hecho un simil de cómo se sentiría ella anta la situación que vive el hijo de Isabel Pantoja: "Lo siento Kiko, entiendo tu dolor porque para mí, mi abuela era lo más especial de mi vida y tuve la suerte de poder despedirme de ella". Ante la negativa de la familia a que se reúnan para darle el último adiós a doña Ana, Terelu se muestra tajante: "Me parece un gravísimo error que no te dejen darle su último adiós sabiendo como ellos saben que ella te adoraba".