"No sé nada, sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va a hacer ni donde ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela", ha puntualizado con rotundidad en un extenso mensaje que ha reflejado a la perfección el inmenso dolor que siente en estos momentos.

Y es que ahora mismo, lo único que Kiko es capaz de expresar es rabia y mucha impotencia. "No quiero saber de nadie más, todos me importan una mierda porque son unos indeseables. Me quedaré esperando y rezándote. Me quedaré quieto y callado, pensándote. Lo siento mucho yaya, pero tus hijos no me dejan despedirme, ni siquiera me han informado de tu estado", ha continuado el dj en esta publicación que no ha tardado en llenarse de cientos de comentarios de cariño y de desolación ante la triste pérdida de Doña Ana.