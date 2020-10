Kiko Rivera, víctima de un ataque en redes, se ve obligado a eliminar su último trabajo: "Basta ya de fastidiar"

No están siendo buenos momentos profesionales para Kiko Rivera . El artista, que también está desarrollando su faceta de ‘gamer’, se ha visto obligado a eliminar su último trabajo tras recibir un ciberataque en redes sociales. A través de un comunicado, y asegurando que dará más detalles en unos días, el marido de Irene Rosales ha pedido a sus fans que le sigan apoyando. “Comenzamos un nuevo día y no hay persona en el mundo que nos hunda” , motivaba a sus seguidores.

Días después de hacer público este nuevo proyecto profesional, Kiko Rivera se ha visto envuelto en un posible fraude que ha anunciado con un comunicado. “Debido a problemas que no tienen nada que ver conmigo, voy a borrar el videoclip de ‘Amiga mía’. Volveré a subirlo el día 6. Ya explicaré los motivos. Me dan igual los likes y las views, pero manda cojones la de tiempo libre que tiene la gente para meterme visitas falsas y que me llamen la atención”, explicaba.