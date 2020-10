Aunque su relación se confirmó hace más de un par de meses, Rodri no había compartido ninguna foto con Adara Molinero…hasta ahora. El ex de Bea Retamal ha roto con esa máxima sobre la privacidad de su relación para publicar el primer posado oficial junto a la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’. Aunque su relación fue una sorpresa para todos, parece que la pareja va muy en serio y las pruebas de amor que nos han ido dejando no hacen otra cosa que confirmarlo.