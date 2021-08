Kiko Rivera llora emocionado al recibir un retrato de su padre con sus hijos: "Me llena el alma"

El cantante perdió a su padre cuando era un bebé

La figura de Francisco Rivera 'Paquirri' siempre ha sido muy importante para Kiko Rivera

A pesar de su mala relación con Isabel Pantoja, la familia es uno de los pilares fundamentales en la vida del Dj

Aunque su relación con Isabel Pantoja actualmente no sea la idónea, y ambos continúen embarcados en una guerra mediática que parece no tener fin, Kiko Rivera siempre ha sentido una gran admiración y respeto por la familia. Aunque por la muerte de su padre y por el enfrentamiento abierto con su madre la suya propia no sea perfecta, esto no quiere decir que él no esté tratando de inculcar a sus hijos estos valores que tanto significan para él. En este sentido, Kiko no ha podido evitar emocionarse al ver un retrato del difunto Francisco Rivera abrazando a sus nietos.

El exconcursante de 'GH Dúo' apenas conoció a Paquirri. El cantante era un bebé – aún no había cumplido su primer año de vida - cuando el torero perdió la vida aquella oscura tarde de septiembre de 1984 tras una corrida en Pozoblanco. Crecer sin su figura paterna no ha sido fácil para él, aunque siempre ha estado muy presente en su vida. Francisco Rivera no pudo conocer a ninguno de sus nietos, sin embargo, un cuadro realizado por una ilustradora ha conseguido crear ese "sueño".

Muy emocionado, el hijo de Isabel Pantoja y Francisco Rivera ha querido dar las gracias por este precioso regalo que le han hecho a través de las redes y que ha descubierto gracias a su mujer. "Hoy mi mujer me mandó esto, yo no lo había visto y justo ahora me emocioné muchísimo. Gracias @lineecurve por sacarme lagrimas que, aunque sean de tristeza, también tienen un poquito de alegría", comienza diciendo en su cuenta de Instagram mientras agradece a la artista su trabajo. "Esta maravilla representa mi papá con sus 3 nietos, y me llena el alma. Te extraño papá y te prometo que tus nietos conocerán de su abuelo", añade junto a un corazón rojo.

