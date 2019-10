El estilista de Kiko Rivera ni está, ni se le espera: Todos sus 'looks' más locos y horteras

Lo que no nos habíamos dado cuenta, hasta ahora, es de que el verdadero éxito de Kiko está en lucir como nadie el mayor número de cambios de 'looks' en un reducido tiempo. Concretamente, el exconcursante de 'DÚO'(a cual más extravagante) desde que se realizara la operación en la que se puso una banda gástrica en el estómago, con la que consiguió perder casi 42 kilos en el primer año.

Para que no te pierdas entre sus fotos de Instagram, te hemos seleccionado las 7 imágenes que más nos han llamado la atención y que pasarán a la historia de la moda más personal del Dj.

Muy moderno, muy mono, pero en peto no me vengas

Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 23 May, 2019 a las 8:19 PDT

Que sí, que lo dicen todos los expertos en moda y Kiko se lo ha tomado al pie de la letra. El 'rosa con el rojo' es lo que antes era el 'blanco con el negro'. Pero, corazón, si metes en ese 'look' otro colores como el blanco o el verde botella, lo que nos encontramos es algo más parecido a un arco iris que al intento creativo de la temporada de Del Pozo, Giambattista Valli y Oscar de la Renta. Todo mal, nada bien, que diría la versión disléxica de Marilia OT.

Por mucha sonrisa que quieras poner en esa foto, todos nos vamos a fijar en como tu pantalón tobillero está demasiado cerca de tu rodilla. Si a eso le añades que la línea diplomática es muy difícil llevarla fuera de la oficina y que si apuestas por dos colores como el blanco y negro no es muy conveniente añadirle otro más... ¿cómo te atreves a ponerle unos complementos (zapatos y cinturón) en rojo?

El rollo 'chulapo' déjalo para San Isidro, please

'Pá que quede'... constancia, porque de verdad que ese pantalón chandalero con una cazadora vaquera sólo se lo podemos permitir a la Rosalía. A ella se le permite todo porque es una 'queen', pero a ti no. Y menos si lo publicas en dos fotos.

Que el clásico accesorio al más puro estilo británico se ha reinventado es una realidad. Que siempre ha estado asociado a la elegancia y el buen gusto, también. Pero, no te engañes Rivera, porque los tirantes que han resurgido para 'looks' informales, con camisetas y vaqueros, dañan a la vista. Ni 'gentlman' de Cantora ni Dj a la moda, este 'look' es una horterada con todas sus letras.