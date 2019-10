Rym Renom 'MyHyV' cambia de look y dice adiós a su pasado: "Mi vida ha cambiado por completo"

"Como podéis ver, he cambiado de look. Ahora tengo el pelo corto y me lo he puesto más oscuro", explicaba la extronista a sus más de medio millón de seguidores en Instagram. Lo cierto es que esta no ha sido la única vez que ha sorprendido con un cambio de imagen que nadie esperaba. Hace unos meses, la influencer apostaba precisamente por todo lo contrario: una vuelta a sus días como tronista en ''.