Una semana más que pasa volando como la pólvora ante nuestros ojos. Eso sí, no hay día que pase que no estemos cada vez más cerca de las tan deseadas Navidades. Porque aunque estas fechas van a ser un tanto diferentes y especialmente delicadas, lo cierto es que ese chute de energía y es pizca de magia es más que necesaria en los hogares españoles. Por eso, los telecinqueros no hacen otra cosa que amenizar a los cientos de miles de ojos que los siguen a través de las redes sociales con todo tipo de contenidos y publicaciones: desde Lara Álvarez presumiendo de voz, cantando a todo pulmón y tocando la guitarra, pasando por la postal navideña de Beatriz Trapote y Victor Janeiro o el cuarto aniversario de Kika Calleja y Raquel Abad.