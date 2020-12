Rocío Flores ha impresionado a su legión de seguidores con un inesperado cambio de look. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha visitado su peluquería de confianza para dar un lavado a la imagen a la que durante tantos años ha tenido a sus fans acostumbrados. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha despedido de su característica melena castaña y ha reaparecido con el pelo de color rubio platino.

Parecía que la influencer no tenía más ases bajo la manga, pero nada más lejos de la realidad. Después de sorprender a sus followers con un cambio de imagen en el que ya dejaba entrever que se estaba cansando de la melena castaña, la joven ha vuelto a acudir a la peluquería para decir ‘adiós’ definitivamente a ese color de pelo.

Quien no arriesga, no gana y sino, que se lo digan a la finalista de ‘Supervivientes’. La hija del colaborador de ‘Sálvame’ se ha atrevido a teñirse la cabellera de un tono con el que no la había visto nunca hasta la fecha.