Lara Álvarez se suma al 'journaling': "No es tanto escribir un diario sino plasmar deseos"

La presentadora de 'Supervivientes' confiesa practicar 'journaling' para conocerse a si misma

Se basa en el 'rapid blogging', es decir, escribir de manera rápida y basada en íconos las cosas que tenemos pendientes

Lara Álvarez: "A medida que va pasando el tiempo esta técnica te permite ver cómo te hablas y cómo te enfrentas a tus miedos"

Lara Álvarez se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión. Su naturalidad y cercanía a la hora de comunicar ha hecho que miles de españoles aplaudan su trabajo y quieran verla en más proyectos televisivos. Después de sorprender a sus seguidores con sus espectaculares posados en bikini, la de Asturias ha confesado cómo es vivir tan lejos de la familia una parte del año y cuáles son sus objetivos, personales y profesionales así como la importancia que le da al autoconocimiento para su día a día, en el que se ha sumado a practicar la técnica del 'journaling'.

Lo he hecho en una entrevista que ha concedido a La Vanguardia, donde la asturiana ha asegurado lo primero que ha hecho cuando ha vuelto a España tras 'Supervivientes': "Pedir a mi madre que me cocine algo. Este año tortilla de patatas. Me paso cuatro meses pensando en qué pedirle. Aunque nosotros (el equipo de Supervivientes) tenemos cocinero y la posibilidad de comer más o menos lo que nos apetezca, porque hay alimentos que no llegan, me falta la mano de mami en la cocina".

En la conversación que ha mantenido con la cabecera, la asturiana también ha explicado lo muy importante que es conocerse a uno mismo para vivir la experiencia diario de trabajo en Honduras día a día de una manera sana.

La presentadora explica que "el autoconocimiento, el saber quien eres y qué quieres, ayuda. Cuando tienes claro un objetivo y el camino que has de recorrer es tu opinión la que cuenta. Pero sí me dejo asesorar por la gente que me quiere y por las personas que considero que han tenido una experiencia que pueda sumar a la mía".

Por ello, Lara Álvarez tiene claro cuál es su principal objetivo: "En lo personal seguir evolucionando en mi mundo interior. Y quiero tiempo de calidad, no hacer tantas cosas tan a menudo, sino menos y pensar que han merecido la pena".

Lara Álvarez confiesa centrarse en el autoconocimiento antes que en el físico

Además, en esa búsqueda de autoconocimiento, Lara Álvarez se ha sumado al 'journaling': "No es tanto escribir un diario sino plasmar deseos, pensamientos, cómo te has sentido durante el día… Más que ser un relato de lo que haces, a medida que va pasando el tiempo permite ver cómo te hablas, cómo te enfrentas a tus miedos, cómo evolucionas". Y es que la que fuera presentadora de 'La casa fuerte' está encantada con esta práctica: "Te das cuenta de que con el día a día lo normalizamos todo. Es curioso".

En este viaje de introspección que vive Lara Álvarez, la periodista ha confesado que está más pendiente de su mundo interior que de su apariencia física: "Me cuido, pero no me miro nunca al espejo. No es que no me guste lo que veo, es que prefiero trabajar otras cosas y tengo la suerte de estar arropada por muy buenos profesionales que se encargan muy bien de lo de fuera. Delego y confío en ellos".

Pero también ha hablado de su futuro laboral. Respecto al terreno profesional Lara Álvarez lo tiene claro y no se pone barreras: "Antes era más prudente, más conservadora en el tipo de proyectos o el enfoque". "Ahora siento que cualquier cosa que llegue a mi vida la voy a afrontar con tantas ganas que, salga bien o mal, será bien recibida. Siempre supondrá un aprendizaje", ha explicado la periodista asturiana.

¿Qué es el 'journaling', la técnica de moda para lidiar con la ansiedad?

La técnica que usa Lara Álvarez para sentirse tan bien consigo misma ha ido evolucionando par ser más atractiva visualmente y dar rienda suelta a la creatividad. El 'journaling' se trata de representar tus deseos, metas, meditaciones y todo lo que quieras de manera gráfica.