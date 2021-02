Renovarse o morir. Lara Álvarez ha dicho adiós a su característica melena castaña para dar paso a un cambio de look radical . La presentadora de ' Supervivientes' ha sorprendido a sus seguidores con una nueva imagen de lo más renovada y fresca. En estos tiempos oscuros que corren, la periodista ha decidido dar un toque de luz a su rostro cambiando el color de su pelo y apostando por una melena con la que no la habíamos visto hasta ahora.

Que Lara está guapa se ponga lo que se ponga es algo innegable que ya se encargan de corroborar sus casi dos millones de seguidores de Instagram. Sin embargo, esta inesperada nueva imagen ha conseguido algo inaudito como es que la gran mayoría de los usuarios de las redes sociales se pongan de acuerdo y compartan la misma opinión. Y es que la de Gijón ha conquistado a las masas con este sorprendente cambio de look.

La televisiva, que siempre ha lucido una melena castaña en diferentes tonos, ha dicho adiós a su sello de identidad para probar con una nueva imagen que ha ganado un sinfín de adeptos. Dicen que quien no arriesga, no gana. Y ella, sin duda, ha ganado. Lara se ha pasado al rubio y ha dejado a sus cientos de miles de seguidores en auténtico shock.

La polifacética artista ha aclarado varios tonos su cabellera hasta conseguir una larga melena rubia con un sinfín de reflejos blanquecinos y mechas 'babylights' de color rubio platino. Un look de lo más renovado con el que Lara ha sorprendido a sus fans a través de un directo en su perfil oficial de Instagram. "Me encanta el color del pelo", "estás muy guapa de rubia", "me encanta", "qué bonito te ha quedado" o "guapísima, como siempre", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.