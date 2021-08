Ahora, la pareja está planeando su boda e incluso ya tienen pensado el nombre que pondrán a sus hijos, cuando los tengan. Lara Tronti ha confesado que están pensando en qué mes casarse: “Todavía no hay fecha para la boda pero estamos barajando entre junio y septiembre del año que viene ”. Y es que, desde que salieron del reality show su relación ha sido pública y han contado su día a día a través de las redes sociales. Por ello, la novia de Hugo Pérez ha querido saber la opinión de sus followers de cara al día más importante de su vida.

Y eso no es todo. La pareja está haciendo planes de futuro y también han pensado en los posibles nombres que podrían poner a sus hijos. Asimismo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' los ha compartido con sus seguidores. "Para mí, los nombres serían Carlota si es niña y para niño me gusta Martín. Realmente para chico no tengo ningún nombre favorito. Si es niño que lo decida Hugo".