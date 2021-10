Este tatuaje que le va a acompañar siempre es una forma de inmortalizar con tinta en su piel la unión que siente por Hugo . No contenta con lucir el anillo de prometida, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se animó un día a dar ese paso, pero no ha sido hasta ahora cuando lo ha enseñado. A través de sus stories y contestado a la pregunta de sus seguidores, Lara ha mostrado su tatuaje más preciado.

La novia de Hugo Pérez ha seguido los pasos de otros rostros de Mediaset que han decidido marcar en su piel el amor que sienten por los suyos. Y si ya la hemos visto que no tiene miedo a un cambio de look, tampoco lo tiene por las agujas, si se trata de tener un recuerdo de su prometido. Sin detallar cuándo se lo hizo (aunque todo apunta a que después de esa maravillosa pedida televisada) es la forma que tiene Lara de tener presente que este compromiso no requiere de un anillo.