Tras concursar en ' La isla de las tentaciones ' la vida de Hugo Pérez ha dado un giro radical. Su paso por República Dominicana no solo le ha ayudado a afianzar su historia de amor con Lara Tronti, sino que también le ha servido para cambiar algunos aspectos de su vida anterior, empezando por su imagen. El gallego ha aprovechado para tatuarse todo el brazo con una serie de originales tatuajes cargados de significado.

Y es que el influencer gallego no solo se ha tatuado una vez, sino que han sido varias veces en una. El joven ha hecho parada con su ya famosa autocaravana en un estudio de tatuajes para grabarse a fuego en su brazo izquierdo varios originales diseños de un tamaño más que considerable (desde el codo hasta el interior de la muñeca).

Con evidente orgullo, el novio de Lara ha mostrado a cámara cómo ha quedado finalmente su nuevo brazo tras pasar una tarde completa a base de pinchazos de tinta. Una jornada de lo más laboriosa pero que ha tenido un resultado de lo más espectacular . "Momento tatuaje", ha señalado el exconcursante de 'GH' en unas imágenes en las que ha mostrado el detalle los diseños que ha plasmado en su piel: un águila, un tigre, una hoguera y varias flores decorativas . Unos 'dibujos' que no están, ni mucho menos, escogidos al azar.

Un águila, un tigre y una hoguera: el significado de los tatuajes de Hugo

No sabemos si se tratará o no de algún guiño a su paso por 'La isla de las tentaciones', pero lo que está claro es que el joven ha conseguido acaparar todas las miradas tatuándose de una vez el brazo al completo. Eso sí, Hugo Pérez ha querido recalcar que a pesar de la espectacularidad de su tatuaje, todavía no está terminado al cien por cien. Todavía nos queda esperar para poder ver el resultado final del nuevo e imponente brazo del también concursante de 'Gran Hermano'.