Laura Matamoros y Benji Aparicio rompen su relación

Los rumores sobre un distanciamiento entre la pareja llevaban varios meses sonando. La hija de Kiko Matamoros no se dejaba casi ver en sus redes con su chico y muchos eran los followers que preguntaban dónde estaba el cocinero. En los últimos días hasta ha alarmado también la ausencia de la propia Laura , que era una clara señal de que no estaba pasando su mejor momento. En la última imagen que subió a sus historias aparecía seria y marcaba una frase que ahora cobra especial relevancia con lo ocurrido: "Hay días y días".

En esta segunda oportunidad que no ha podido ser tal como ahora se ha confirmado no ha habido terceras personas y todo se ha debido a los roces de una convivencia que no habría superado sus principales diferencias, aunque ninguno de los dos protagonistas todavía se ha pronunciado en sus redes. Eso sí, lo que sería seguro después de haber tomado esta dura decisión es que ambos mantendrán siempre un vínculo por el bien de su hijo, Matías y por el negocio que por ahora tienen en común.