Lola 'MyHyV' estalla contra Samira tras recibir unos mensajes por estar con su ex: "Te debería dar vergüenza"

Hace unas semanas saltaba la noticia. Después de estar de lo más decepcionada con el amor, Lola confesaba estar de nuevo ilusionada tras empezar una relación con un misterioso chico. Fue a través de su canal de mtmad donde la extronista de ' MyHyV ' nos presentaba al misterioso chico, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores. Y es que el chico en cuestión no es otro que Rubén, novio de Samira durante los últimos años.

Tras unas semanas de amor, las cosas entre la que fuera concursante de ' Supervivientes ' y su nueva conquista no han terminado de cuajar. Tal y como contaba la propia Lola hace unos días, ambos habían decidido seguir caminos separados, manteniendo para su intimidad los motivos que habrían provocado el distanciamiento.

¡Hasta ahora! Cansada de callar, Lola por fin ha roto su silencio explicando las verdaderas razones por las que ya no está con el chico que le devolvió la ilusión y estallando contra Samira, asegurando que la que también fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' habría sido la causante de gran parte de la ruptura: "Yo no le he robado el novio a nadie. Esa relación ya estaba rota y esta señorita se ha dedicado a molestar". ¿Qué ha pasado? ¡Dale al play del vídeo y descubre todos los detalles!