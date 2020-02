Adara dice adiós al pelirrojo y estrena look: "No me arrepiento del cambio"

Después de sorprender a todos con último cambio de imagen, parece que Adara Molinero no estaba del todo convencida con el resultado su nuevo look. Cortándose su larga melena y cambiando el color de su pelo, hace solo unos meses la que fuera concursante de ' GH ' impactaba a sus seguidores tiñiéndose de pelirrojo.

Pero el gran cambio de la modelo no ha durado demasiado. Hace solo unas horas, la madrileña ha compartido a través de sus 'stories' de Instagram un mensaje anunciando de lo que algo que acababa de ocurrir. "Ya no soy más pelirroja. He vuelto a mi pelo castaño, pero clarito", ha comentado.