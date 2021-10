"Padezco de SOP y eso hace que tenga un desajuste hormonal de serie", así ha comenzado la ex de Diego a dar una explicación a sus más de 660 mil seguidores. Lo primero que ha querido dejar claro es que el hecho de que no le baje la menstruación no tiene nada que ver con que pudiera estar embarazada . "Si lo estuviera, estaría de siete meses y creo que lo notaría", ha puntualizado.

Bajo la experiencia del doctor Coronado, los números indican que "muchas mujeres con ovario poliquístico acabarán finalmente siendo diabéticas" si no llevan un control de su tratamiento y en la dieta. Y aunque Lola es positiva y sigue ahora a rajatabla la prescripción médica, no deja de considerar esta situación como un gran inconveniente que le preocupa y para el que busca todo tipo de explicaciones.

"Muchos me comentáis que un efecto secundario de la vacuna es que no te venga el periodo", ha comentado también, aunque en su caso no parezca ese el problema y el ginecólogo para eso también tiene una opinión. "Es verdad que hay mujeres que con la vacuna han tenido alteraciones en la regla, pero no hay datos fehacientes en ningún estudio de que eso sea cierto. Lo que sí está demostrado es que ha habido estrés, ansiedad durante esta etapa convulsa y eso sí que ha podido alterar las menstruaciones a más de una".