Por eso, y para zanjar toda la polémica, la influencer ha aclarado con todo lujo de detalles el motivo real por el que ha decidido poner esta situación en manos de la justicia . "No me voy a poner a sacar los trapos sucios porque esto no es una guerra que yo quiera crear. Si tomo la decisión de llevarlo con mis abogados es porque él me prohíbe ver a mi perro y ni siquiera me he despedido de él", ha comenzando explicando la exconcursante de 'Supervivientes' hablando con total convicción.

"El problema no es que yo no quiera ir a recogerlo. Si a mi me da igual pagar dinero por los abogados, también me da igual recorrerme España entera. El problema es que se me ha dicho que no directamente y yo solo quiero ver a mi perro. Si él me dijera que mañana fuese a por él, yo mañana mismo estaba en Santander", ha aclarado de manera tajante.