Con la sinceridad que la caracteriza, la andaluza ha hablado sin tapujos sobre su participación en el programa de Telecinco y ha desvelado numerosos detalles hasta ahora desconocidos . “Siempre me preguntáis cómo me seleccionaron para ir a ‘La isla de las tentaciones”, ha comenzado expresando.

Lucía ha relatado cómo vivió el momento en el que contactaron con Manuel y con ella para participar en el programa y qué hablaron durante las numerosas conversaciones que mantuvieron antes de ser una de las parejas seleccionadas. “Yo tenía claro que no quería ir”, ha confesado entre otras muchas cosas.

Según ha contado la ex de Manuel, cuando contactaron con su chico y con ella su relación atravesaba uno de sus mejores momentos. Es por eso que Lucía tenía claro que no quería participar en el programa porque no sentía estar preparada para vivir una experiencia tan fuerte.