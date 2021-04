La fotografía de la andaluza e Isaac llega tan solo unas semanas después de que él se sincerara sobre su relación con Lucía en sus redes sociales. Tal y como confesaba él mismo, no se arrepiente de haberse liado con ella y siente que no ha engañado a nadie porque rompió con Marina antes de hacerlo.

Aunque Lucía e Isaac Torres no han dejado claro en qué punto se encuentra su relación actualmente, lo cierto es que ambos parecen estar muy felices juntos y no dudan en verse siempre que pueden a pesar de la distancia que les separa. En esta ocasión, Lucía ha sido la encargada de posar por primera vez junto a Isaac y ha compartido la esperada imagen en su perfil oficial de Instagram.

Tras su ruptura con Marina, Isaac Torres parece haber encontrado la felicidad al lado de Lucía, lo que ha provocado que Marina no le dirija la palabra a ninguno de los dos. La ex de Jesús ha decidido distanciarse de Isaac y Lucía y en la actualidad no quiere saber nada de ellos.