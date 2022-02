Si antes su vida se centraba en estudiar y pasar tiempo junto a su grupo de amigas, ahora la joven prácticamente no puede caminar por la calle sin ser reconocida. Tras su salto a la fama con su paso por 'La isla de las tentaciones', la rutina de la gaditana ha cambiado drásticamente . Ahora es influencer y acumula casi 700.000 seguidores en Instagram. Una elevadísima cifra si tenemos en cuenta que saltó a la fama hace apenas unos meses.

Quizá para entretenerse y no pensar demasiado en su reciente ruptura con Isaac Torres , la influencer ha decidido compartir con sus fans una fotografía inédita de su época adolescente . Una imagen con la que Lucía ha viajado en el tiempo diez años atrás. "Era horrible" , ha escrito la que fuera concursante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', que ha mostrado cómo era antes de haberse sometido a ninguna operación ni retoque estético .

Un notable cambio físico que tiene para ella una explicación clara: "Con el estrés me da por adelgazar", ha señalado la joven de 27 años, que acaba de pasar por un durísimo trance al ver cómo se truncaba nuevamente su relación con Lobo. "Sí, tenía más cuerpo y era porque estudiaba, vivía en mi casa y mi única preocupación era salir con mis amigas y pasármelo bien. No tenía ningún tipo de problema", ha especificado la andaluza junto a esta imagen del pasado que no ha dejado indiferente a nadie.