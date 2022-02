Lobo ha querido dar su versión de los hechos sobre lo ocurrido y desmentir a Lucía, asegurando que esa infidelidad no llegó a producirse porque ya no estaban juntos y, que si hizo algo, era porque "quería pasar página, estaba cansado, estaba agotado".

Asimismo, el que fuera tentador de Marina en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en contratacar y responder a las duras acusaciones de su ex después de que esta asegurase haberse sentido como una "chacha" durante su convivencia.

En este sentido, Isaac ha reconocido que quizás él no sea el mejor 'amo de casa', sin embargo, tras esta revelación, su ex no ha quedado tampoco en muy buen lugar. Y es que, Isaac Torres no ha dudado en poner sobre la mesa toda la artillería y sacar a la luz muchos trapos sucios del tiempo que ha pasado con Lucía, de quien asegura es un completo desastre.