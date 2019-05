Maestro Joao reacciona a las imágenes de Pol Badía con Fernando Tejero en exclusiva: "No tengo fuerzas"

Después de que hayan salido a la luz las imágenes de Pol Badía y Fernando Tejero besándose, en 'Outdoor' hemos podido hablar con Maestro Joao para conocer su reacción. El exconcursante de 'Supervivientes' nos ha confesado lo siguiente en exclusiva: "No te puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es que mi relación con Pol Badía es de verdad, de los demás no puedo hablar".

Parece que estas imágenes han pillado por sorpresa a Maestro Joao, que al preguntarle si sigue saliendo con Pol nos ha respondido así: "No sé nada de esa portada ni me ha dicho nada. No hemos hablado. Ni quiero hablar ni tengo fuerzas, pero mi relación y mi historia de amor con él son de verdad. Hacíamos ocho meses de relación".