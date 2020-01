Mahi Masegosa 'Supervivientes' se sincera y confiesa su sufrimiento: "Me veo muy diferente"

“No es normal ser un perro verde como yo”, admite la costurera, que asegura que ahora se encuentra feliz por tener ese estilo de vida que tanto le define. “Estoy orgullosa de ser como soy pero también sufro, porque me veo muy diferente”, relata en la entrevista. La joven modelo no ha dudado en detallar que su dispar forma de vestir y de entender la vida le ha llevado a vivir malas situaciones durante su infancia. “Se metían conmigo, me tiraban de la gorra, me llamaban la rara”, recuerda la granaína de su paso por el colegio. Una dura convivencia que asegura que le llevó a preferir la soledad antes que estar acompañada por gente que no le produjera confianza.