Adara Molinero cambia de look: "Estoy emocionada"

El impactante cambio de look de Adara

El esperado regreso de Adara Molinero a su perfil de Instagram no ha sido cómo todos esperábamos. Después de haber estado varios días completamente desparecida, y con Hugo hablando de ella en diversos platós de televisión, la ganadora de la última edición 'GH VIP' ha vuelto a subir nuevo contenido con un inesperado comportamiento que nos ha dejado a todos con la boca abierta. La madrileña ha sorprendido realizándose un impactante cambio de imagen.

Con una perfecta sonrisa, totalmente maquillada y mostrándose pletórica, la modelo justificaba su ausencia en esta red. “Aquí estoy en casita que he estado malita, con mi bata, toda divina, con mis labios pintados, porque hay que estar guapa hasta en casa”, aconsejaba a sus fans la que fuera azafata de vuelo sin dejar de sonreír en ningún momento. “Bueno a quién quiero engañar si me habéis visto en 'Gran Hermano", apuntillaba entre risas la de Alcobendas.

Pero por si fuera poco, la joven ha decidido continuar con los cambios en su vida y renovarse tanto por dentro como por fuera. La polémica concursante ha asombrado a sus seguidores, a quienes ha advertido que iba a realizarse unos retoques en su aspecto. "Me cago, me voy a hacer un cambio de look", ha escrito en su tablón de Twitter con esta expresión que tanto le caracteriza. "Es bastante radical", ha confesado. En cuestión de horas, ha reaparecido con el pelo más corto y teñido en tono rojizo, dando un giro completo a su imagen anterior, en la que destacaba por su larga melena morena.

Además, la exazafata ha encontrado un perfecto plan para rematar así su nueva imagen. Adara ha aprovechado estos días para irse a comprar ropa. Un plan que seguro le desestresa y logra que no entre al trapo ante todo lo que se está publicando últimamente. “Estoy emocionadísima porque empiezan las rebajas y voy a ir con mi chiquitín a ver muchas cositas”, contaba feliz. "Luego llegas allí y esa chaqueta que tenías en tu cabeza durante tantos días la encuentras y no hay tu talla", bromeaba con esa felicidad que no sabemos cuánto le durará a la influencer del momento.

La actitud de Adara 'GH' ante los continuos ataques de Gianmarco