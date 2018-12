Makoke y Tony Spina posan juntos en 'Lecturas': “Lo nuestro es algo que se ve”

Ellos definen su relación como una amistad, pero no pueden ocultar la tórrida tensión sexual que les obliga a pasar todo el tiempo juntos. "Cuando salí de la casa, echaba de menos a Tony, me acordaba mucho de él, me acostaba y me levantaba pensando en él. ¿A quién no le va a gustar Tony?", ha comentado Makoke a la pregunta de si le gusta el ex de Oriana Marzoli. A la misma pregunta, el italiano ha contestado de manera irónica en las páginas de 'Lecturas': "Makoke tiene muchos fallos, pero buen gusto tiene".