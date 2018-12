Álex Lequio posa con sus padres y cuenta el estado actual de su enfermedad

Tras ser preguntado por el apoyo que ha recibido por parte de su entorno durante el proceso, el hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón ha explicado que tiene un círculo muy reducido de amigos, entre los que se encuentran sus padres, que han estado a su lado en todo momento. "Yo no soy especial, estoy en esta situación y hay personas que están en otra, peor o mejor que la mía. Creo y espero que esta simpatía que la gente me demuestra sea igual para todo el mundo, no por ser un personaje público. Tengo seis amigos, dos de ellos son mis padres.ha asegurado, muy orgulloso de la relación que mantiene con sus padres.